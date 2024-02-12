Російські війська за добу, 11 лютого, обстріляли Херсонщину 32 рази. По місту Херсон спрямували 26 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська влучили по житловим кварталам в населених пунктах області. У Херсоні ворог пошкодив медичний заклад та об'єкт припортової інфраструктури.

«За минулу добу противник здійснив 32 обстріли, випустивши 194 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації», — написав він.

Внаслідок ворожих ударів троє людей дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого Росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА безпілотниками ‎Shahed-136/131‎, керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. В результаті бойової роботи знищено 14 «‎Шахедів»‎ та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Як відомо, у ніч на 12 лютого російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили чотири БпЛА Shahed 131/136.