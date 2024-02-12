У ніч на 12 лютого Росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ в Росії, керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованої Запорізької області та зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ.
Про це повідомило Командування Повітряних сил.
В результаті бойової роботи знищено 14 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
У ніч на 12 лютого Росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарськ в Росії, керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованої Запорізької області та зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ.
Про це повідомило Командування Повітряних сил.
В результаті бойової роботи знищено 14 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.