У ніч на 12 лютого Росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА типу ‎‎‎«‎Shahed-136/131»‎ з району Приморсько-Ахтарськ в Росії, керованою авіаційною ракетою Х-59 з окупованої Запорізької області та зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

В результаті бойової роботи знищено 14 «‎Шахедів»‎ та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Фото: Повітряні Сили ЗСУ