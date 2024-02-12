У Німеччині ввечері 11 лютого невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Один із спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм.

Про це повідомляє Федерація баскетболу міста Києва.

Український баскетболіст Володимир Єрмаков у складі юнацької збірної. Фото: Федерація баскетболу міста Києва Український баскетболіст Володимир Єрмаков у складі юнацької збірної. Фото: Федерація баскетболу міста Києва Український баскетболіст Володимир Єрмаков у складі юнацької збірної. Фото: Федерація баскетболу міста Києва

Зазначається, що Володимир Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці нібито за те, що вони — українці.

«Уся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки», — додають там.

Нагадаємо, що на Львівщині 9 років тому чоловік задушив неповнолітню дівчину та закопав тіло, правоохоронцям вдалося розкрити вбивство тільки у 2023 році.