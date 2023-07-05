На Львівщині 9 років тому чоловік задушив неповнолітню дівчину та закопав тіло, правоохоронцям вдалося розкрити вбивство тільки у 2023 році.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Повідомляється, що це сталося у серпні 2014 року: тоді 38-річний мешканець Стрия задушив 17-річну дівчину. Для того, щоб приховати сліди злочину, закопав тіло неповнолітньої у лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.
Оперативникам управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчим слідчого управління обласної поліції вдалося зібрати докази, які підтверджують причетність раніше судимого чоловіка до вбивства 9-річної давнини.
За даними слідства, на підставі отриманих доказів йому повідомили про підозру за умисне вбивство за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Наступні 15 років 46-річний обвинувачений може провести за ґратами.
Нагадаємо, на Миколаївщині до 15 років засудили чоловіка, який два роки тому вбив знайомого та його співмешканку.
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На Львівщині 9 років тому чоловік задушив неповнолітню дівчину та закопав тіло, правоохоронцям вдалося розкрити вбивство тільки у 2023 році.
Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Повідомляється, що це сталося у серпні 2014 року: тоді 38-річний мешканець Стрия задушив 17-річну дівчину. Для того, щоб приховати сліди злочину, закопав тіло неповнолітньої у лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.
Оперативникам управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчим слідчого управління обласної поліції вдалося зібрати докази, які підтверджують причетність раніше судимого чоловіка до вбивства 9-річної давнини.
За даними слідства, на підставі отриманих доказів йому повідомили про підозру за умисне вбивство за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Наступні 15 років 46-річний обвинувачений може провести за ґратами.
Нагадаємо, на Миколаївщині до 15 років засудили чоловіка, який два роки тому вбив знайомого та його співмешканку.