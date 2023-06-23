Мешканця Первомайського району засудили на 15 років ув'язнення за вбивство знайомого та його співмешканки.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, трагедія сталася 12 січня 2021 року. Тоді п'яний зловмисник задушив знайомих з якими випивав.

— Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіком та співмешканкою знайомого виникла сварка, в ході якої він декілька раз наніс їй удари в область голови, від чого жінка впала на підлогу, а потім ногою наступив на її шию та здавлював до моменту, поки вона не перестала рухатися та чинити супротив. Зловмисник вирішив позбавити життя і її співмешканця. Засуджений схопив потерпілого двома руками за шию та почав із силою її стискати, поки чоловік не перестав рухатися та чинити супротив, - йдеться в повідомленні.

Ще через чотири дні, за даними правоохоронців, зловмисник обікрав машину місцевого мешканця села Токарівка Певромайського району.

У судді вдалося довести провину обвинувачуваного. Однак вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, нещодавно в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство. Молодик через ревнощі вбив свою колишню та її родину.