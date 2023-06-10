В Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство.

Як повідомили в обласній поліції, трагедія сталася ввечері 9 червня.

Між чоловіком та його колишньою через ревнощі виникла сварка, в ході якої він застрелив жінку, її матір та її нового чоловіка.Після скоєного чоловік застрелився й сам.

Нині слідчі встановлюють всі обставини трагедїї. За вказаним фактом триває розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство двох або більше осіб»

Нагадаємо, на Вознесенщині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свого знайомого.