|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|06:48
|Заход солнца:
|16:23
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|07:04
|Заход солнца
|16:18
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.8 грн
На Вознесенщине стражи порядка задержали мужчину за убийство знакомого.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
9 ноября в полицию поступило обращение от медиков о том, что в одном из сел района граждане обнаружили труп 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.
Полицейские выяснили, что между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник из охотничьего ружья застрелил 40-летнего потерпевшего.
27-летний фигурант после совершения преступления с места происшествия скрылся. Через несколько часов его разыскали оперативники и задержали.
Напомним, что в Николаеве маршрутка сбила пешехода. От полученных травм мужчина погиб.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
На Вознесенщине стражи порядка задержали мужчину за убийство знакомого.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
9 ноября в полицию поступило обращение от медиков о том, что в одном из сел района граждане обнаружили труп 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.
Полицейские выяснили, что между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник из охотничьего ружья застрелил 40-летнего потерпевшего.
27-летний фигурант после совершения преступления с места происшествия скрылся. Через несколько часов его разыскали оперативники и задержали.
Напомним, что в Николаеве маршрутка сбила пешехода. От полученных травм мужчина погиб.