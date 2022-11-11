На Вознесенщине стражи порядка задержали мужчину за убийство знакомого.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

9 ноября в полицию поступило обращение от медиков о том, что в одном из сел района граждане обнаружили труп 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

Полицейские выяснили, что между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник из охотничьего ружья застрелил 40-летнего потерпевшего.

27-летний фигурант после совершения преступления с места происшествия скрылся. Через несколько часов его разыскали оперативники и задержали.

Напомним, что в Николаеве маршрутка сбила пешехода. От полученных травм мужчина погиб.