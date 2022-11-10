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В Николаеве маршрутка сбила пешехода. От полученных травм мужчина погиб.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Авария произошла в среду, 9 ноября, около 17:35 в районе перекрестка проспектов Богоявленский и Корабелов.
Маршрутка Рута, которой управлял 62-летний водитель, сбила пешехода. Отмечается, что 73-летний мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. От полученных травм он погиб на месте происшествия. Водитель маршрутного такси не травмировался и находился в салоне один.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Правоохранители просят граждан, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по телефонам 093-714-45-20, 102.
Напомним, что РосСМИ заявили, что в автомобиль назначенного захватчиками замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилла Стремоусова, въехал грузовик.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Николаеве маршрутка сбила пешехода. От полученных травм мужчина погиб.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Авария произошла в среду, 9 ноября, около 17:35 в районе перекрестка проспектов Богоявленский и Корабелов.
Маршрутка Рута, которой управлял 62-летний водитель, сбила пешехода. Отмечается, что 73-летний мужчина пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. От полученных травм он погиб на месте происшествия. Водитель маршрутного такси не травмировался и находился в салоне один.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Правоохранители просят граждан, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по телефонам 093-714-45-20, 102.
Напомним, что РосСМИ заявили, что в автомобиль назначенного захватчиками замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилла Стремоусова, въехал грузовик.