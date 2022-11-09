РосСМИ заявили, что в автомобиль назначенного захватчиками замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилла Стремоусова, въехал грузовик.
Об этом написали подконтрольные Кремлю "РИА Новости».
«Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершившего опасный маневр, рассказал РИА Новости источник. По его словам, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения», – написали пропагандисты.
Корреспондент РИА Новости передает, что внедорожник Кирилла Стремоусова очень поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.
Ранее российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова. Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.
Источник «Украинской правды» в правоохранительных органах также подтверждает смерть Кирилла Стремоусова.
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РосСМИ заявили, что в автомобиль назначенного захватчиками замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилла Стремоусова, въехал грузовик.
Об этом написали подконтрольные Кремлю "РИА Новости».
«Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершившего опасный маневр, рассказал РИА Новости источник. По его словам, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения», – написали пропагандисты.
Корреспондент РИА Новости передает, что внедорожник Кирилла Стремоусова очень поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.
Ранее российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова. Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.
Источник «Украинской правды» в правоохранительных органах также подтверждает смерть Кирилла Стремоусова.