РосСМИ заявили, что в автомобиль назначенного захватчиками замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилла Стремоусова, въехал грузовик.

Об этом написали подконтрольные Кремлю "РИА Новости».

«Виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершившего опасный маневр, рассказал РИА Новости источник. По его словам, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения», – написали пропагандисты.

Корреспондент РИА Новости передает, что внедорожник Кирилла Стремоусова очень поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.

Ранее российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова. Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.

Источник «Украинской правды» в правоохранительных органах также подтверждает смерть Кирилла Стремоусова.