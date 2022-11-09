Источник «Украинской правды» в правоохранительных органах подтверждает смерть одного из так называемых главарей оккупационной «администрации» Херсона Кирилла Стремоусова.
Об этом говорится в публикации издания.
Прямая речь: «Гауляйтер Херсона Стремоусов «отъехал» на концерт Кобзона».
Ранее российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова.
Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Источник «Украинской правды» в правоохранительных органах подтверждает смерть одного из так называемых главарей оккупационной «администрации» Херсона Кирилла Стремоусова.
Об этом говорится в публикации издания.
Прямая речь: «Гауляйтер Херсона Стремоусов «отъехал» на концерт Кобзона».
Ранее российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова.
Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.