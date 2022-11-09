Источник «Украинской правды» в правоохранительных органах подтверждает смерть одного из так называемых главарей оккупационной «администрации» Херсона Кирилла Стремоусова.

Об этом говорится в публикации издания.

Прямая речь: «Гауляйтер Херсона Стремоусов «отъехал» на концерт Кобзона».

Ранее российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова.

Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.