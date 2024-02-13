Протягом понеділка росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. В результаті атаки — двоє людей постраждали.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександ Прокудін.
Як зазначає Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
«За минулу добу противник випустив 215 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 25 снарядів», – повідомив він.
Нагадаємо, що російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
Протягом понеділка росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. В результаті атаки — двоє людей постраждали.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександ Прокудін.
Як зазначає Олександр Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
«За минулу добу противник випустив 215 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 25 снарядів», – повідомив він.
Нагадаємо, що російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.