Наслідки атаки РФ по Очакову, 12 грудня, 2024 року. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Російські війська знову вдарили по території Миколаївської області. Під ворожим вогнем опинилися Куцурубська та Очаківська громади.

Про це проінформував очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 12 лютого, о 09:54, 16:12 та 16:46 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також 12 лютого о 14:31 ворог завдавав обстрілів з артилерії по населеному пункті Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені лінії електропередач.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'ять житлових будинків опинилися без опалення.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.