Глове Леонід Олександрович. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»

Вранці 7 лютого російські війська атакували Миколаїв «шахедами» та ракетами. Внаслідок обстрілу загинув працівник миколаївської філії «Газмережі» Глове Леонід Олександрович.

Про це повідомляє Миколаївська філія «Газмережі».

Глове Леонід Олександрович присвятив своє життя роботі в газовій службі, обіймав посаду головного енергетика.

«Під його мудрим наставництвом зросло не одне покоління професіональних енергетиків. Після виходу на пенсію Леонід Олександрович продовжував працювати електромонтером та навчати молодших колег», — зазначають працівники миколаївської філії «Газмережі».

Як згадають колеги, Леонід був відповідальним фахівцем, професіоналом своєї справи, чуйною та доброю людиною

Нагадаємо, що вранці 7 лютого російські війська атакували Миколаїв «Шахедами» та ракетами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.