Внаслідок ракетної атаки 8 лютого ворога у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'яти житлових будинків опинилися без опалення.
Про це повідомляє ПрАТ «Миколаївська теплоелектростанція».
Зазначається, що на місці працюють фахівці над усунення пошкоджень.
За даними підприємства, орієнтовно планують завершити роботи до 17:00.
Нагадаємо, що вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.
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Внаслідок ракетної атаки 8 лютого ворога у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'яти житлових будинків опинилися без опалення.
Про це повідомляє ПрАТ «Миколаївська теплоелектростанція».
Зазначається, що на місці працюють фахівці над усунення пошкоджень.
За даними підприємства, орієнтовно планують завершити роботи до 17:00.
Нагадаємо, що вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.