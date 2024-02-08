У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.
Про це 8 лютого повідомляє КП ММР «Миколаївелектротранс».
Про відновлення руху повідомлять додатково.
Нагадаємо, що вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.
Раніше повідомлялося, що через роботи на мережах водоканалу у Миколаєві на кілька днів закриють рух трамваїв за маршрутами №7 та №10.
До того ж, у Миколаєві, 11 листопада під трамвайною колією провалився ґрунт.
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У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.
Про це 8 лютого повідомляє КП ММР «Миколаївелектротранс».
Про відновлення руху повідомлять додатково.
Нагадаємо, що вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.
Раніше повідомлялося, що через роботи на мережах водоканалу у Миколаєві на кілька днів закриють рух трамваїв за маршрутами №7 та №10.
До того ж, у Миколаєві, 11 листопада під трамвайною колією провалився ґрунт.