Наслідки ворожої атаки по Миколаєву, 8 лютого, 2024 року. Фото: «НикВести»

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.

Про це 8 лютого повідомляє КП ММР «Миколаївелектротранс».

Про відновлення руху повідомлять додатково.

Нагадаємо, що вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.

Раніше повідомлялося, що через роботи на мережах водоканалу у Миколаєві на кілька днів закриють рух трамваїв за маршрутами №7 та №10.

До того ж, у Миколаєві, 11 листопада під трамвайною колією провалився ґрунт.