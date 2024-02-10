Електроопора. Ілюстративне фото: УНІАН

У Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

«Учора, 9 лютого, о 09:15, 10:26, 11:04, 13:07 та сьогодні, 10 лютого, о 04:51 та 07:17 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», – написав Кім, додавши, що наслідки ранкового обстрілу уточнюються.

За його словами, ввечері 9 лютого артилерійських обстрілів о 19:37 та 21:19 зазнав Очаків, у місті пошкоджено господарську будівлю.

Крім того, о 19:45 ворог обстріляв з артилерії с. Чорноморка Чорноморської громади. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, постраждалих немає.

Унаслідок вечірніх обстрілів громад пошкоджено лінії електропередач. Низку населених пунктів було знеструмлено, проводяться роботи з відновлення електропостачання, поінформував Віталій Кім.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'яти житлових будинків опинилися без опалення.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.