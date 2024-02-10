У Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
«Учора, 9 лютого, о 09:15, 10:26, 11:04, 13:07 та сьогодні, 10 лютого, о 04:51 та 07:17 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», – написав Кім, додавши, що наслідки ранкового обстрілу уточнюються.
За його словами, ввечері 9 лютого артилерійських обстрілів о 19:37 та 21:19 зазнав Очаків, у місті пошкоджено господарську будівлю.
Крім того, о 19:45 ворог обстріляв з артилерії с. Чорноморка Чорноморської громади. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, постраждалих немає.
Унаслідок вечірніх обстрілів громад пошкоджено лінії електропередач. Низку населених пунктів було знеструмлено, проводяться роботи з відновлення електропостачання, поінформував Віталій Кім.
Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'яти житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
У Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
«Учора, 9 лютого, о 09:15, 10:26, 11:04, 13:07 та сьогодні, 10 лютого, о 04:51 та 07:17 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», – написав Кім, додавши, що наслідки ранкового обстрілу уточнюються.
За його словами, ввечері 9 лютого артилерійських обстрілів о 19:37 та 21:19 зазнав Очаків, у місті пошкоджено господарську будівлю.
Крім того, о 19:45 ворог обстріляв з артилерії с. Чорноморка Чорноморської громади. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, постраждалих немає.
Унаслідок вечірніх обстрілів громад пошкоджено лінії електропередач. Низку населених пунктів було знеструмлено, проводяться роботи з відновлення електропостачання, поінформував Віталій Кім.
Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.
Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.
Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.
В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.
Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.
Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.
Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві пошкоджено тепломережі — дев'яти житлових будинків опинилися без опалення.
У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва, змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.