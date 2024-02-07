Мер Олександр Сєнкевич розповів про наслідки атаки на Миколаїв, скриншот з ефіру національного марафону

Близько 40 будинків у приватному секторі Миколаєва зазнали пошкоджень від ракетного удару вранці, 7 лютого. Щонайменше 12 людей постраждали.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

Миколаїв зазнав удару «шахедами» та ракетами повітряного базування близько 6-ї ранку. На місце одразу виїхали представники команди нічних чергувань для фіксації наслідків, зазначив мер. Під атакою військ РФ були дві локації: житловий сектор та обʼєкт інфраструктури.

— У житловому секторі пошкоджено близько 40 приватних будинків, ракета влучила в дорогу, утворилась велика вирва. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дахи, вікна, часткові руйнування будівель. Одну людину госпіталізували, але, на жаль, близько 8-ї години ранку чоловік помер у реанімації. Він зазнав важкі мінно-вибухову та черепно-мозкову травми. Ще декілька людей отримали легкі поранення: їм надали допомогу на місці, — розповів він.

Наслідки ранкового обстрілу 7 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести» Наслідки ранкового обстрілу 7 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести» Наслідки ранкового обстрілу 7 лютого. Фото: Сергій Овчаришин/«НикВести»

Друга локація, по якій нанесли удар, це влучання в будівлю на території індустріального обʼєкту. ДСНС виїхали на місце і майже одразу ліквідували пожежу.

Олександр Сєнкевич додав, що ні військових, ні техніки на жодній з локацій не було.

— В нас давно не було таких обстрілів. Не скажу, що це було несподіванкою, але обстріл перервав великий час тиші. Ніяких військових обʼєктів чи техніки, які можна укривати, там не було. Це був просто район приватного сектору. Як завжди, мабуть, відрапортують, що поцілили в якийсь військовий обʼєкт, але жодних обʼєктів там немає, — запевнив мер.

Фоторепортаж

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.