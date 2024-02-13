Знайдені гранати у квартирі миколаївця. Фото поліції Миколаївщині

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за незаконне поводження з гранатою. Також у чоловіка вдома знайшли набої.

Про це повідомили у поліції Миколаївщьни.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про вибух у багатоповерхівці по вулиці Крилова. Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Вибухом пошкодило вхідні двері та ванна кімната у квартирі. На місці подій поліція з’ясувала, що гранату у квартирі підірвав 23-річний п’яний чоловік.

Наслідки вибуху гранати у квартирі. Фото поліції Миколаївщини

Під час обшуку у квартирі чоловіка поліцейські знайшли три гранати, два запали та 54 набої до автоматичної зброї.

«Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого частиною 1 статтею 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими приписами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до семи років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють, звідки у миколаївця гранати та набої. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримано місцевого, який підозрюється у спробі вбити двох знайомих гранатою.У результаті вибуху поранені двоє чоловіків 28 та 34 років.