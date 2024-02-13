О першій годині ночі 13 лютого російські війська вкотре обстріляли з артилерії село Львове Тягинської громади Херсонщини.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. З-під завалів одного з них вранці рятувальники дістали тіло 83-річної місцевої жительки.

За даними правоохоронців, вони вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Внаслідок удару росіян по селу на Херсонщині, загинула жінка. Фото: Херсонської обласної прокуратури

Прокуратура Херсонської області розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, вчора, 12 лютого, росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. В результаті атаки двоє людей постраждали.