О першій годині ночі 13 лютого російські війська вкотре обстріляли з артилерії село Львове Тягинської громади Херсонщини.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. З-під завалів одного з них вранці рятувальники дістали тіло 83-річної місцевої жительки.
За даними правоохоронців, вони вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Прокуратура Херсонської області розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, вчора, 12 лютого, росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. В результаті атаки двоє людей постраждали.
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О першій годині ночі 13 лютого російські війська вкотре обстріляли з артилерії село Львове Тягинської громади Херсонщини.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. З-під завалів одного з них вранці рятувальники дістали тіло 83-річної місцевої жительки.
За даними правоохоронців, вони вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Прокуратура Херсонської області розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, вчора, 12 лютого, росіяни 33 рази обстріляли Херсонську область. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. В результаті атаки двоє людей постраждали.