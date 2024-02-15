Пʼяний 51-річний мешканець Первомайського району, що на Миколаївщині, накинувся з сокирою на свою співмешканку, та завдав жінці рубані рани й відкриті переломи руки та ноги.

Як повідомила поліція Миколаївської області, 13 лютого до них подзвонив лікар швидкої допомоги та розказав, що у 59-річної мешканки Кам’яномостівської територіальної громади діагностовали відкриті рани.

За даними слідства, напередодні ввечері після вживання алкоголю співмешканець жінки спровокував сварку. Під час з’ясування стосунків чоловік наніс жінці декілька ударів сокирою. Наразі постраждала перебуває у медичному закладі, її життю нічого не загрожує.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

У Миколаївській області чоловік напав з сокирою на співмешканку. Фото: Нацполіція У Миколаївській області чоловік напав з сокирою на співмешканку. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 66-річний мешканець Снігурівки, що на Миколаївщині, зарубав свого 43-річного сина сокирою.