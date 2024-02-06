66-річний мешканець Снігурівки, що на Миколаївщині, зарубав свого 43-річного сина сокирою.

Це сталося 5 лютого, повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіки посварилися, після чого пʼяний батько схопив сокиру та декілька разів вдарив нею сина по голові. Він помер на місці.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваний у вбивстві сина мешканець Снігурівки. Фото: Миколаївська обласна прокуратура Сокира, якою мешканець Снігурівки вбив сина. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік вбив свою колишню та її родину через ревнощі, а потім застрелився сам. Між чоловіком та його колишньою через ревнощі виникла сварка, в ході якої він застрелив жінку, її матір та її нового чоловіка.