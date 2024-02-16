Мешканку Миколаївщини судитимуть за вбивство співмешканця. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині мешканку села Висунськ Березнегуватської громади судитимуть за вбивство свого співмешканця.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що Баштанська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 53-річної жінки, яка у стані алкогольного сп’яніння вбила співмешканця (частина 1 статті 115 КК України).

За даними слідства, між обвинуваченою та її 68-річним співмешканцем, під час спільного вживання алкогольних напоїв, виникла сварка. Жінка збила з ніг чоловіка, він впав на спину. Після цього вона нахилилась над ним та задушила його руками.

Обвинувачена перебуває під вартою. За скоєне їй загрожує покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, пʼяний 51-річний мешканець Первомайського району, що на Миколаївщині, накинувся з сокирою на свою співмешканку, та завдав жінці рубані рани й відкриті переломи руки та ноги. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.