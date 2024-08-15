Пожежа у Миколаєві, фото: «НикВести» Пожежа у Миколаєві, фото: «НикВести»

Сьогодні, 15 серпня, у мікрорайоні Велика Корениха Миколаєва сталась пожежа на території асфальтного заводу — там горять автомобільні шини.

Про це повідомила речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Миколаївській області Іляна Пацюк у коментарі «НикВести».

Вона зазначила, що площа горіння уточнюється.

«Попередньо територія асфальтного заводу, горять автомобільні шини, площа уточнюється. На місці працює 19 державний пожежно-рятувальний загін (ДПРЧ). Додатково направлено 2 та 3 ДПРЧ, чергову зміну оперативно-координаційного центру та водовозку 18 тон АРЗ СП», – повідомила вона.

Оновлено о 19:40



Пресслужба ДСНС повідомила, що, крім автомобільних шин, також горить суха трава. Орієнтовна площа горіння 4 га. Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 18:29.

о 19:40 пожежу автомобільних шин та сухостою у мікрорайоні Велика Корениха локалізовано.





Нагадаємо, на Миколаївщині 12 серпня та в ніч на 13 серпня вогнеборці 30 разів залучались для ліквідації пожеж. Три з них трапились в житловому секторі, 27 — в природних екосистемах.