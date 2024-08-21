Пошкоджений внаслідок обстрілів будинок на Миколаївщині. Архівне фото «НикВести»

Вчора, 20 серпня армія РФ спрямувала дрони типу FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів у селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Відомо, що 20 серпня о 23:56 та сьогодні вранці, 21 серпня, о 05:42 ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

— У ніч проти 21 серпня сили протиповітряної оборони області вели активну бойову роботу. Подробиці будуть повідомлені згодом, – зазначили у повідомлені.

У ніч проти 20 серпня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили пʼять «Шахедів».