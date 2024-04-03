Росіяни обстріляли Дніпро. Фото: Дніпропетровська ОВА

За минулу добу росіяни обстріляли Дніпро та пошкодили чотири заклади освіти, дев'ять багатоквартирних будинків, 25 авто.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Крім того, близько опівночі російські війська вдарили по Мирівській громаді Нікопольського району. Скинули боєприпас з БпЛА. Минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, що у вівторок 2 квітня російські війська завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.