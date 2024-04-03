У вівторок 2 квітня російські війська завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Обстріли зафіксували о 08:55. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 1 квітня російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. В ніч на 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.
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У вівторок 2 квітня російські війська завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Обстріли зафіксували о 08:55. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 1 квітня російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. В ніч на 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.