Біля обласної лікарні в Миколаєві знесять дерева, фото: «НикВести»

На території Миколаївської обласної клінічної лікарні підрядна компанія «Антарес-Буд» знесла понад 80 дерев для будівництва підземного укриття. Частину зелених насаджень уже пересадили на інші локації, але більшість повністю зрублені.

Про це повідомляють «НикВести».

Будівництво підземного укриття в медзакладі по вулиці Київській було погоджено ще 27 червня під час сесії Миколаївської обласної ради. Вартість проєкту склала понад 98 мільйонів гривень, частину коштів покрила субвенція, яку Миколаївщина отримала з держбюджета в розмірі 68,7 мільйонів гривень.

Згідно проєкту для побудови споруди, в якій буде знаходитись зокрема операційний блок, будівельники мають зануритись вглиб землі на 4 метри, а для цього вся територія має бути звільнена від зелених насаджень та асфальтного покриття.

25 липня працівники підрядної організації розпочали підготовчі роботи та спиляли дерева, на що почали скаржитись в соціальних мережах миколаївці. На це відреагували представники Державної екологічної інспекції, які приїхали на місце разом з поліцією з вимогою надати усі дозвільні документи.

Біля обласної лікарні в Миколаєві знесять дерева, фото: «НикВести» Біля обласної лікарні в Миколаєві знесять дерева, фото: «НикВести» Біля обласної лікарні в Миколаєві знесять дерева, фото: «НикВести»

Однак порушень, за словами виконавчої директорки підрядної організації Юлії Філіпової, з їх боку немає, адже компанія має погодження на знесення всіх 87 дерев для будівництва.

— Триває зпил дерев, які потрапляють у зону будівництва, відповідно до проєкту. Що ми з вами рахуємо? Тут нічого цього не буде. На цьому місці вже після будівництва ми розпочнемо благоустрій цієї зони: буде газон, ми пересадимо нові дерева. Ми навіть викликали представників ЖКГ, щоб вони порахували кількість дерев, які будуть зпилені. А екоінспекція навіть не може назвати причину, за якою вони від нас щось вимагають, — заявила Юлія Філіпова.

Втім присутні на місці підготовчих робіт представники екоінспекції у коментарі «НикВести» заявили, що будівельна компанія перевищила спил погодженої кількості дерев.

— У них за планом одна кількість дерев, а зпилюють вони зовсім інше. Я вже знайшла невідповідність. Одне з дерев, яке вирубали, в цьому проєкті немає. Вони показують додатки... Є схема, там мають бути всі дерева. А мені кажуть, що ми вирубали стільки дерев, скільки нам треба. Як нам бути? Тут лікарня, люди мають чимось дихати. Укриття — це добре, але все має бути згідно закону. Ми обовʼязково напишемо заяву до поліції, навіть, якщо її зараз не приймуть, ми це зробимо, — сказала Наталя Барчук.

Будівельний майданчик, фото: «НикВести»

Зазначимо також, що згідно тендерної документації, роботи мали бути розпочаті 10 червня, однак старт почався в кінці липня. Підрядник пояснює це тим, що очікував дозволу від Державної інспекції архітектури та містобудування України.

— Ми отримували дозвіл на початок робіт. Нам його надали 21 червня. У нас дуже обмежений термін на виконання робіт, — сказала Юлія Філіпова.

Здача укриття в експлуатацію запланована на кінець поточного року, хоча в тендерній документації завершення робіт очікується в грудні 2025 року.

— Коли проводився тендер на облаштування укриття, гроші були тільки обласного бюджету. На момент проведення торгів ще не була підписана постанова уряду про виділення всіх коштів. Було 30% від загальної вартості. 93 мільйони – це кошторисна вартість, це інвесторський кошторис. Наші кошти це виключно вартість наших робіт згідно з тендером це 83,8 мільйона гривень, — додала вона.

Нагадаємо, що для будівництва трьох великих укриттів у трьох медичних установах Миколаївської області планують виділити майже 193 мільйони гривень, про що раніше розповіла в.о начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко.