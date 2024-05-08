Потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.
Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті, передає Українська правда.
Як відомо, сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених.
«15−20 тисяч — це загальний ресурс (ув'язнених, – прим.), які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей», — сказав він.
Крім того, він зазначив, що увʼязнених зможуть мобілізовувати після рішення суду про умовно дострокове звільнення від покарання.
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.
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Потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.
Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті, передає Українська правда.
Як відомо, сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених.
«15−20 тисяч — це загальний ресурс (ув'язнених, – прим.), які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей», — сказав він.
Крім того, він зазначив, що увʼязнених зможуть мобілізовувати після рішення суду про умовно дострокове звільнення від покарання.
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.