Мобілізація засуджених, ілюстративне фото

Потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.

Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті, передає Українська правда.

Як відомо, сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених.

«15−20 тисяч — це загальний ресурс (ув'язнених, – прим.), які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей», — сказав він.

Крім того, він зазначив, що увʼязнених зможуть мобілізовувати після рішення суду про умовно дострокове звільнення від покарання.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.