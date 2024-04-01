Війська РФ вчора,31 березня, тричі завдали ударів по території Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що 31 березня, о 10:35 внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Ланцет» у Коблівській громаді виникло займання сухої трави. Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями.
Також о 15:41 та 18:21 обстріли з артилерії фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Нагадаємо, що вранці 29 березня під артилерійським обстрілом була Куцурубська громада. Також, вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
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Війська РФ вчора,31 березня, тричі завдали ударів по території Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що 31 березня, о 10:35 внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Ланцет» у Коблівській громаді виникло займання сухої трави. Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями.
Також о 15:41 та 18:21 обстріли з артилерії фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Нагадаємо, що вранці 29 березня під артилерійським обстрілом була Куцурубська громада. Також, вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.