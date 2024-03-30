Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрац
Зазначається, що вранці 29 березня близко 08:30 під ворожим артилерійським обстрілом була Куцурубська громада. Також, вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Уточнюється, що в обох випадках внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що в ніч на 30 березня сили протиповітряної оборони знищили у небі дев’ять російських дронів.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрац
Зазначається, що вранці 29 березня близко 08:30 під ворожим артилерійським обстрілом була Куцурубська громада. Також, вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Уточнюється, що в обох випадках внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що в ніч на 30 березня сили протиповітряної оборони знищили у небі дев’ять російських дронів.