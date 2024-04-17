Наслідки обстрілів Очакова. Архівне фото: «НикВести»

Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що вночі, 17 квітня, о 00:56 ворог завдав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Зазначимо, що також у ніч на 15 квітня росіяни п'ять разів атакував атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині. А вдень 14 квітня, об 11:56 ворог спрямував БпЛА типу «Ланцет», а об 11:57 дрон-камікадзе типу FPV по території громади.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 квітня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний безпілотник типу «Shahed-131/136».