Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що вночі, 17 квітня, о 00:56 ворог завдав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.
Зазначимо, що також у ніч на 15 квітня росіяни п'ять разів атакував атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині. А вдень 14 квітня, об 11:56 ворог спрямував БпЛА типу «Ланцет», а об 11:57 дрон-камікадзе типу FPV по території громади.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 квітня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний безпілотник типу «Shahed-131/136».
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Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що вночі, 17 квітня, о 00:56 ворог завдав артилерійських обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.
Зазначимо, що також у ніч на 15 квітня росіяни п'ять разів атакував атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині. А вдень 14 квітня, об 11:56 ворог спрямував БпЛА типу «Ланцет», а об 11:57 дрон-камікадзе типу FPV по території громади.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 квітня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний безпілотник типу «Shahed-131/136».