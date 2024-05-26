пошкоджене внаслідок російського удару будинок в Очакові. Фото для ілюстрації

У ніч на 26 травня над Миколаївською областю знищили 3 російських дрони типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Коблівській громаді вибухова хвиля від збиття БПлА пошкодила вікна у закладі дошкільної освіти. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, вдень, 25 травня, росіяни обстрілювали Очаківську громаду.

«Учора, 25 травня, о 10:39 та 11:03 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Силами та засобами протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.