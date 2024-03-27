Сьогодні, 27 березня, російсько-окупаційні війська вдарили двома ракетами по одному з підприємств Миколаєва.

Як передає ДСНС, наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Внаслідок атаки сталась пожежа будівлі площею 200 квадратних метри.

«В другій половині дня поцілили по промисловому об'єкту. Виникла пожежа триповерхової будівлі. Наразі відомо, що вісім людей постраждало, їм надана перша допомога», — повідомили рятувальники.

У ДСНС Миколаївщини показали наслідки ракетного удару по місту, фото: ДСНС

У ДСНС Миколаївщини показали наслідки ракетного удару по місту, фото: ДСНС

У ДСНС Миколаївщини показали наслідки ракетного удару по місту, фото: ДСНС

У ДСНС Миколаївщини показали наслідки ракетного удару по місту, фото: ДСНС

Нагадаємо, через удар по Миколаєву вибито вікна у 6 житлових будинках. На місці обстрілів завтра почнуть працювати бригади КП «Пілот».

Як відомо, для атаки використали, імовірно, балістичну зброю, унаслідок чого на початку постраждали 6 людей.

Нагадаємо, попередній обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.