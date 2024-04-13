На Миколаївщині авто злетіло у кювет, загинув пасажир. Фото: ГУНП у Миколаївській області

У суботу, 13 квітня, біля селища Олександрівка Вознесенського району автомобіль HYUNDAI ІХ 35 злетів з проїжджої частини.

Внаслідок аварії загинув 76-річний пасажир, повідомили у поліції Миколаївської області.

36-річна водійка автомобіля та ще двоє пасажирів отримали травми, їх госпіталізували.

«Близько 09:30 автомобіль HYUNDAI ІХ 35, за кермом якого перебувала 36-річна водійка, рухаючись по автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» неподалік смт Олександрівка Вознесенського району, виїхав за межі проїзної частини у кювет із подальшим перекиданням», — повідомили правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Винуватцю ДТП загрожує до восьми років ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, у Миколаєві нетвереза водійка, керуючи автомобілем Volkswagen, врізалась в стіну будинку на перехресті вулиць Потьомкінської та Малої Морської.