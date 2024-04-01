У Миколаєві нетвереза водійка, керуючи автомобілем Volkswagen, врізалась в стіну будинку на перехресті вулиць Потьомкінська та Мала Морська.
Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.
Поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду під час патрулювання Центрального району Миколаєва.
Спілкуючись з водійкою Volkswagen, яка здійснила зіткнення зі стіною, інспектори помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд Результат тесту становив 0,9 проміле, що майже в 5 разів перевищує допустиму норму.
Інспектори склали на громадянку протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння), та статті 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП.
«Друзі, нетверезий водій — це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху. Будьте відповідальними за кермом!», — додали в прес-службі.
Нагадаємо, що в Миколаєві розшукують водія, який на ПГУ зіткнувся з вантажівкою та втік з місця ДТП.
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У Миколаєві нетвереза водійка, керуючи автомобілем Volkswagen, врізалась в стіну будинку на перехресті вулиць Потьомкінська та Мала Морська.
Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.
Поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду під час патрулювання Центрального району Миколаєва.
Спілкуючись з водійкою Volkswagen, яка здійснила зіткнення зі стіною, інспектори помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд Результат тесту становив 0,9 проміле, що майже в 5 разів перевищує допустиму норму.
Інспектори склали на громадянку протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння), та статті 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП.
«Друзі, нетверезий водій — це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху. Будьте відповідальними за кермом!», — додали в прес-службі.
Нагадаємо, що в Миколаєві розшукують водія, який на ПГУ зіткнувся з вантажівкою та втік з місця ДТП.