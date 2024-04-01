Наслідки ДТП. Фото: Патрульна поліція.

У Миколаєві нетвереза водійка, керуючи автомобілем Volkswagen, врізалась в стіну будинку на перехресті вулиць Потьомкінська та Мала Морська.

Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївської області.

Поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду під час патрулювання Центрального району Миколаєва.

Спілкуючись з водійкою Volkswagen, яка здійснила зіткнення зі стіною, інспектори помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд Результат тесту становив 0,9 проміле, що майже в 5 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на громадянку протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння), та статті 124 (Порушення ПДР які призвели до ДТП) КУпАП.

«Друзі, нетверезий водій — це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху. Будьте відповідальними за кермом!», — додали в прес-службі.

Наслідки ДТП. Фото: Патрульна поліція.

Нагадаємо, що в Миколаєві розшукують водія, який на ПГУ зіткнувся з вантажівкою та втік з місця ДТП.