Секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько, архівне фото «НикВести»

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько не знає, чому сайті міськради досі не розмістили все звіти депутатів за два попередні роки.

Про це він сказав у коментарі «НикВести».

Як відомо, лише 10 депутатів Миколаївської міської ради з 54 надали станом на 20 червня 2024 року опублікували звіти про роботу по своїм територіальним виборчим округам за минулий рік. Зазначимо, що звіт про роботу за 2022 рік надали усього шість депутатів міськради, тоді коли за 2021 рік відзвітували усі 54 посадовця.

Зокрема Дмитро Фалько сказав, що не отримував звернень від депутатів щодо того, що їх звіти не були опубліковані.

— На цей час мені відомо лише про одного депутата, а саме Наталію Горбенко, яка опублікувала звіт у газеті і просто не подала інформацію про це в апарат ради. Це єдиний випадок, який мені відомий. А в інших випадках мені нічого не відомо, про те, що хтось (подавав з депутатів звіти – прим.). Тобто, якщо виникла така ситуація, я думаю вони, як умовно роботодавці апарату міськради напишуть мені листа про те, що був надісланий звіт, і хтось там (з апарту ради – прим.) не отримав, можливо, не прочитав електронною поштою чи щось ще. І далі тоді вже будемо дивитися і розбиратися, – прокоментував Дмитро Фалько.

Під час підготовки цього матеріалу на сайті міськради було опубліковано звіти депутатів від «Пропозиції» Наталії Горбенко та «Слуги народу» Тетяни Домбровської.

Згідно зі статею 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутати не рідше одного разу в рік зобовʼязані звітувати про свою роботу перед виборцями свого виборчого округу. Звіт повинен включати головні проблеми громади, над вирішенням яких працював депутат, хід виконання передвиборчих обіцянок та інформацію про діяльність депутата в місцевій раді.

Відповідно до чинного регламенту Миколаївської міської ради депутати не рідше одного разу на рік зобов’язані звітувати про свою роботу перед виборцями та подавати їх для публікації до апарату ради. Для допомоги депутатам до лютого кожного року апарат ради розробляє та подає на затвердження графік звітування, який після прийняття розміщується на сайті міської ради. Звіти повинні бути опубліковані не пізніше 5 днів з моменту надання такої інформації до апарату ради.