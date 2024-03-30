Машина, яку шукає поліція. Фото: Патрульна поліція.

В Миколаєві розшукується автомобіль Toyota Corolla, який допустив зіткнення з MAN TGM на проспекті Героїв України, а потім залишив місце скоєння пригоди

Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаївщини.

За даними поліції, 8 березня водій Toyota з номерним знаком 41527MO близько 15:00, на проспекті Героїв України, в районі будинку №81, зіткнувся з MAN TGM 18.246. Після зіткнення водій залишив місце пригоди.

Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП в місті Миколаєві звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про дорожньо-транспортну пригоду або місцезнаходження розшукуваного автомобіля та водія, повідомити за телефонами 093-770-24-02, (0512)53-18-44, 102 або ж звернутись за адресою: вулиця Новозаводська 1б/1, кабінет 113.

Нагадаємо, як у Німеччині сталась аварія за участю пасажирського автобуса, який перевозив учнів професійно-технічного училища у Варбурзі. Внаслідок аварії постраждали понад 20 людей.