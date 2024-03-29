У Німеччині перекинувся пасажирський автобус / Фото: Daniel Schröder/dpa/picture alliance

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія сталась аварія за участю пасажирського автобуса, який перевозив учнів професійно-технічного училища у Варбурзі. Внаслідок аварії постраждали понад 20 людей.

Про це інформує DW з посиланням на дані поліції.

Аварія сталась на трасі А44. Автобус зʼїхав з дороги і перекинувся на бік біля міста Верль, що за 100 кілометрів на схід від Дюссельдорфа.

Через аварію була перекрита ділянка автобану А44. На місце події виїхали пожежники, а також вилетів рятувальний вертоліт.

Спочатку поліція повідомила, що 21 людина отримала легкі поранення і одна людина була серйозно травмована. Пізніше вони уточнили, що 20 осіб отримали легкі травми, ще одна — серйозні. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Представник поліції повідомив, що автобус перевозив учнів професійно-технічного училища у Варбурзі. Вони поверталися з поїздки до Англії. Причина аварії досі не зʼясована.

Нагадаємо, біля прикордонного переходу «Угринів — Долгобичув» з боку Польщі перекинувся автобус із 59 українцями.