Біля прикордонного переходу «Угринів – Долгобичув» з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на RMF FM.
Автобус перекинувся близько 4:00 ранку в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту. У ньому на момент аварії перебували 59 громадян України та двоє водіїв (національність невідома - ред.).
У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах.
– Попередня інформація показує, що їхньому життю нічого не загрожує, – сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.
Решті пасажирів надали притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.
На місці ДТП досі працюють екстрені служби, які з'ясовують подробиці аварії, пише RMF FM.
Нагадаємо, раніше у ДТП в районі населеного пункту Вишниці (Польща) потрапив автобус сполучення Рига — Чернівці.
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Біля прикордонного переходу «Угринів – Долгобичув» з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на RMF FM.
Автобус перекинувся близько 4:00 ранку в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту. У ньому на момент аварії перебували 59 громадян України та двоє водіїв (національність невідома - ред.).
У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах.
– Попередня інформація показує, що їхньому життю нічого не загрожує, – сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.
Решті пасажирів надали притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.
На місці ДТП досі працюють екстрені служби, які з'ясовують подробиці аварії, пише RMF FM.
Нагадаємо, раніше у ДТП в районі населеного пункту Вишниці (Польща) потрапив автобус сполучення Рига — Чернівці.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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