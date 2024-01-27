Автобус, в якому їхали українці, фото: RMF FM

Біля прикордонного переходу «Угринів – Долгобичув» з боку Польщі вранці 27 січня перекинувся автобус із 59 українцями.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на RMF FM.

Автобус перекинувся близько 4:00 ранку в районі села Голуб’є Люблінського воєводства під час повороту. У ньому на момент аварії перебували 59 громадян України та двоє водіїв (національність невідома - ред.).

У результаті аварії 18 людей були доправлені до лікарень у найближчих містах.

– Попередня інформація показує, що їхньому життю нічого не загрожує, – сказав Кшиштоф Томасяк, черговий воєводського штабу державної пожежної служби в Любліні.

Решті пасажирів надали притулок у школі в Долгобичуві, поки для них не організують заміну автобуса.

На місці ДТП досі працюють екстрені служби, які з'ясовують подробиці аварії, пише RMF FM.

Нагадаємо, раніше у ДТП в районі населеного пункту Вишниці (Польща) потрапив автобус сполучення Рига — Чернівці.