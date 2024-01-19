У районі населеного пункту Вишниці (Польща) потрапив у ДТП автобус сполученням Рига — Чернівці.

Про це повідомив генконсул України в Любліні Олег Куць, цитує Укрінформ.

Вночі у районі населеного пункті Вишниці потрапив у ДТП автобус сполученням Рига-Чернівці, в якому перебувало 26 осіб включно з двома водіями. За попередніми даними, 63-річний водій автобуса в умовах негоди не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб на повороті занесло, він з’їхав на узбіччя, зачепив енергопоглинаючий барʼєр і перекинувся, зіткнувшись із деревом.

«У результаті ДТП двох громадян України — водія автобуса і пасажирку — госпіталізовано, в обох переломи двох ребер. Загроза їх життю чи здоров’ю відсутня», — сказав дипломат.

За його словами, ведуться слідчі дії, відбувається опитування свідків. Прокуратура ще не приймала рішення стосовно затримання водія автобуса.

Генконсул зазначив, що пасажирів автобуса розмістили у місцевій школі, де їх опитують правоохоронці. Перевізник — компанія Ecolines — надав новий автобус, який має забрати пасажирів після завершення всіх процесуальних дій.

За даними поліції, водій українського автобуса був тверезий.

Нагадаємо, у Словаччині автобус з українцями з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії є постраждалі, серед яких діти.

Також на півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів, з них 15 постраждали.