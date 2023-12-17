У Словаччині автобус з українцями з'їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії є постраждалі, серед яких діти.

По це інформує словацьке видання Aktuality.

Відомо, що ДТП сталася біля села Даргов Требішівського району. Там автобус з українською реєстрацією з'їхав у кювет та перекинувся. За інформ

ацією словацьких рятувальних служб, у автобусі перебували 53 пасажири та 2 водії. Про точну кількість українців невідомо.

У центрі служби екстреної медичної допомоги Словаччини розповіли, що внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, серед них є діти. Наразі число постраждалих може бути не точним. Поранених транспортують до лікарень.

Поліція Словаччини усуває наслідки аварії.

Нагадаємо, що у суботу, 16 грудня, приблизно в ДТП на трасі поблизу Нової Одеси загинув 24-річний водій автомобіля Mercedes-Benz.