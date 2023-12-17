У суботу, 16 грудня, приблизно в ДТП на трасі поблизу Нової Одеси загинув 24-річний водій автомобіля Mercedes-Benz.

Про це повідомили в пресслужбі поліції у Миколаївській області.

Водій Mercedes-Benz, рухаючись по автодорозі Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв», допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини в кювет із подальшим перекиданням. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій вантажівки від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого»).

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині водій під дією наркотиків злетів у кювет, пасажир авто загинув на місці.