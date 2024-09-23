На коригування проєкту реконструкції частини водогону у Миколаєві витратять майже ₴1 млн

Труби на зміну частини водомережі у Миколаєві, фото «МикВісті»

Миколаївська обласна військова адміністрація планує витратити 943,1 тисячі гривень на коригування проєкту реконструкції міського водогону.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Йдеться про водогін діаметром 1000 міліметрів від вулиці 2-ї Січової до вулиці Приміської у Корабельному районі Миколаєва. Договір на коригування проєкту його реконструкції Департамент архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА уклав з ТОВ «Конкорд проєкт».

Компанія вже має три укладені договори з обласною військовою адміністрацією: один на реконструкцію дюкеру в мікрорайоні Соляні (1,4 мільйона гривень) та два на реконструкцію водогону у Корабельному районі: від очисних споруд до 2-ї Січової (1,4 мільйона гривень) та від вулиці 2-ї Січової до вулиці Приміської (1,4 мільйона гривень). Водночас цей підрядник розробив проєкт на будівництво житлового комплексу у Первомайську за 10 мільйонів гривень та проєкт відбудови ліцею №60 у Варварівці.

Підрядник має виконати коригування проєкту реконструкції водогону до 31 грудня 2024 року.

Коригування проєкту потрібне для того, щоб уточнити місце прокладання траси трубопроводу, уточнили «МикВісті» в Департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА.

— В процесі земляних робіт зʼясувалось, що існуючі траси мають інше місто прокладання та перетинають проєктований водогін декілька разів на різних відмітках. У звʼязку із чим було відкореговано профіль прокладання трубопроводу, — пояснили там.

Водночас, додали в ОВА, через це потрібно додатково встановити запірну арматуру та зробити камери перемикання.

Ремонт водогону у Миколаєві

У грудні 2023 року Держаудитслужба знайшла порушення у діях чиновників Миколаївської ОВА у всіх тендерах з реконструкції водогону в Миколаєві. Аудитори вважають, що пропозиції переможців тендерів на 800 мільйонів гривень мали бути відхилені. Однак наприкінці грудня 2023 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підрядники вже розпочали реконструкцію мереж на п’яти ділянках водогону. Станом на січень 2024 року в департаменті архітектури Миколаївської ОВА після перевірки Держаудитслужби так і не розірвали договори з підрядниками.

До цього видання «Наші гроші» проаналізували закупівлі Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону у місті загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази. Реагуючи на цю публікацію, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, що відзвітує за кожну витрачену копійку та закликав «не вірити поганим новинам». Департамент містобудування, архітектури та супроводження проєктів розвитку ОВА, коментуючи це розслідування, заявив, що ціни, вказані в тендері, повністю відповідають дійсності.

А заступник очільника ОВА Валентин Гайдаржи прокоментував використання антидемпінгового механізму у закупівлях на реконструкцію водогону. На них раніше акцентував увагу миколаївський бізнесмен, керівник компанії «ВіК Технології» Олександр Жак. Він заявив про корупцію в Миколаївській області, пов’язану з цими закупівлями. За його словами, в закупівлі замовник встановив обмеження для учасників, які пропонують ціни на 5-8% нижчі за очікувану вартість.

Вже за три тижні очільник Миколаївської області зібрав брифінг, на якому подякував журналістам та підтвердив факт завищення ціни підрядником. Він зазначив, що при аналізі вартості було виявлено, що підрядник заклав у ціни інфляцію не лише цього року, а й наступного, а тому сума тендеру зменшиться.

У січні 2024 року стало відомо, що «Миколаївводоканал» скасував попередній тендер на реконструкцію водогону по проспекту Богоявленському в Корабельному районі Миколаєва. Наразі підрядника шукають повторно.

У вересні 2024 року миколаївський бізнесмен, керівник компанії «ВіК Технології» Олександр Жак розповів, що вже рік не може оскаржити у суді рішення Антимонопольного комітету, який став на сторону Миколаївської ОВА у питанні законності укладених договорів на реконструкцію частини водогону у межах міста.