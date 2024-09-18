Труби на зміну частини водомережі у Миколаєві, фото «МикВісті»

Миколаївський бізнесмен, керівник компанії «ВіК Технології» Олександр Жак розповів, що вже рік не може оскаржити у суді рішення Антимонопольного комітету, який став на сторону Миколаївської ОВА у питанні законності укладених договорів на реконструкцію частини водогону у межах міста.

Про це Олександр Жак сказав під час пресконференції «Будівельна катастрофа: корупція, що руйнує», яка відбулась 13 вересня в Одесі, пишуть «МикВісті».

Його компанія приймала участь у тендері на будівництво трьох ділянок водогону, однак програла, попри запропоновану найменшу вартість виконання робіт.

— Ми брали участь у 3 тендерах з 12. І ми пішли до Антимонопольного комітету України по усім трьом тендерам. По двом він став на нашу сторону, по одному — ні. По результатам: один з трьох тендерів замовник все ж скасував, а по двом — обрав переможця. Ми ще раз пішли до Антимонопольного комітету, який все ж став на сторону замовника, і потім ми пішли до суду. Вже рік як наша справа зависла там, і таких справ тисячі. Тобто немає управи на Антимонопольний комітет. Але ми все ж чекаємо на відновлення судової системи. Ми впевнені, що ми виграємо і повернемо ті кошти, які ми заплатили за подачу цієї скарги, — сказав Олександр Жак.

Керівник компанії «ВіК Технології» Олександр Жак виступає під час пресконференції «Будівельна катастрофа: корупція, що руйнує», фото надане «МикВісті» організаторами заходу

Водночас, додав він, компанія подали заяву до Державної аудиторської служби з проханням перевірити 12 тендерів на ремонт водогону у Миколаєві. Аудитори з'ясували, що договори уклали незаконно, сказав Олександр Жак. Однак, уточнив він, Держаудитслужба не може зобов'язати виконувати свої рішення, оскільки не має відповідних для цього інструментів.

— Ми не можемо бути осторонь, коли таке відбувається. Тому подали заяву до Держаудитслужби з проханням перевірити цю закупівлю. Держаудитслужба нормально спрацювала і винесла рішення по цим 12 тендерам, що договір укладено безпідставно, так як усі тендери було проведено з порушенням законодавства. Тобто фактично ці договори не дійсні. Але замовник далі працював і написав Держаудитслужбі так: ми звернулися до підрядника з проханням розірвати договір, але той написав, що немає підстав для цього, — пояснив Олександр Жак.

Пресконференція «Будівельна катастрофа: корупція, що руйнує», фото надане «МикВісті» організаторами заходу

Після цього, додав він, компанія звернулась з цього приводу до правоохоронних органів.

— Прокуратура відкрила кримінальне провадження і на сьогодні п’ять договорів розірвано, ще шість договорів прокуратура оскаржує у суді. Історія цікава. Це буде картина, яка покаже, як працює наша правоохоронна система, — сказав Олександр Жак.

Ремонт водогону у Миколаєві

У грудні 2023 року Держаудитслужба знайшла порушення у діях чиновників Миколаївської ОВА у всіх тендерах з реконструкції водогону в Миколаєві. Аудитори вважають, що пропозиції переможців тендерів на 800 мільйонів гривень мали бути відхилені. Однак наприкінці грудня 2023 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підрядники вже розпочали реконструкцію мереж на п’яти ділянках водогону. Станом на січень 2024 року в департаменті архітектури Миколаївської ОВА після перевірки Держаудитслужби так і не розірвали договори з підрядниками.

До цього видання «Наші гроші» проаналізували закупівлі Миколаївської обласної військової адміністрації на реконструкцію водогону у місті загальною вартістю 836 мільйонів гривень, та заявило, що ціни завищені у 2-3 рази. Реагуючи на цю публікацію, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім сказав, що відзвітує за кожну витрачену копійку та закликав «не вірити поганим новинам». Департамент містобудування, архітектури та супроводження проєктів розвитку ОВА, коментуючи це розслідування, заявив, що ціни, вказані в тендері, повністю відповідають дійсності.

А заступник очільника ОВА Валентин Гайдаржи прокоментував використання антидемпінгового механізму у закупівлях на реконструкцію водогону. На них раніше акцентував увагу миколаївський бізнесмен, керівник компанії «ВіК Технології» Олександр Жак. Він заявив про корупцію в Миколаївській області, пов’язану з цими закупівлями. За його словами, в закупівлі замовник встановив обмеження для учасників, які пропонують ціни на 5-8% нижчі за очікувану вартість.

Вже за три тижні очільник Миколаївської області зібрав брифінг, на якому подякував журналістам та підтвердив факт завищення ціни підрядником. Він зазначив, що при аналізі вартості було виявлено, що підрядник заклав у ціни інфляцію не лише цього року, а й наступного, а тому сума тендеру зменшиться.

У січні 2024 року стало відомо, що «Миколаївводоканал» скасував попередній тендер на реконструкцію водогону по проспекту Богоявленському в Корабельному районі Миколаєва. Наразі підрядника шукають повторно.