У Сумах оголосили триденну жалобу через ракетний удар по місту

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС

У Сумах 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ. Станом на зараз відомо про 32 загиблих, серед яких — двоє дітей. Поранення дістали майже 100 людей.

Про це повідомляє пресслужба Сумської міської ради.

«У Дні жалоби на адміністративних будівлях, а також на спорудах підприємств, установ і організацій буде приспущено Державні Прапори України. На території громади скасовано розважальні заходи, заборонено звучання розважальної музики в закладах торгівлі, громадського харчування та в громадському транспорті», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ДСНС України, станом на 15:35 у Сумах зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей.

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Удар по Сумах 13 квітня: що відомо?

Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах. 0 10:52 виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзарь повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відразу відреагував на удар російської балістики по Сумах.

Згодом пресслужба Сумської міської ради повідомила, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста.

Станом на 14:10 було відомо про те, що загинули 32 людини, з них двоє дітей.