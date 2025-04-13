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РФ завдала ракетного удару по Сумах: загинула 21 людина

Російські війська завдали ракетного удару по Сумах, фото з телеграм-каналу Лачен пишеРосійські війська завдали ракетного удару по Сумах, фото з телеграм-каналу Лачен пише

Російські війська завдали ракетного удару по Сумах. Загинула 21 людина та ще щонайменше 20 поранених.

Як повідомив виконувач обовʼязків міського голови Артема Кобзаря, внаслідок атаки є багато загиблих.

– Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих… Ворог знову вдарив по мирному населенню, – написав він.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російської балістики по Сумах.

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– За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють, – написав він.

Своєю чергою, пресслужба Сумської міської ради повідомила, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста.

 

РФ атакувала Суми, фото: міської радиРФ атакувала Суми, фото: міської ради
РФ атакувала Суми, фото: міської радиРФ атакувала Суми, фото: міської ради
РФ атакувала Суми, фото: міської радиРФ атакувала Суми, фото: міської ради
РФ атакувала Суми, фото: міської радиРФ атакувала Суми, фото: міської ради
РФ атакувала Суми, фото: міської радиРФ атакувала Суми, фото: міської ради

– З перших хвилин на місця уражень прибули рятувальники та поліцейські. Багато жертв. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено на цю хвилину. Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках, — повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Удар по Миколаєву 10 квітня

Перші вибухи у місті пролунали близько 02:45, коли росіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Під час атаки у місті стались пожежі у двох районах. Постраждали 10 людей — двох з яких госпіталізували у лікарні, інші отримали амбулаторну допомогу. Пошкоджень, як зазначала влада, зазнали 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля. Загалом через атаку вибуховою хвилею пошкоджено близько 300 квартир.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва.

Крім того, 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».

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