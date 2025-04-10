Правоохоронці розпочали розслідування після нічного обстрілу Миколаєва

Наслідки атаки на Миколаїв 10 квітня. Фото: «МикВісті»

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва 10 квітня, внаслідок якого постраждало десять жителів міста.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, досудове розслідування розпочато за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 10 квітня з 02:48 до 02:57 російські війська здійснили атаку на Миколаїв із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Унаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі в Заводському районі міста пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, автомобілі місцевих жителів і автогаражний кооператив. Крім цього, десять мирних жителів поранено.

Наслідки атаки на Миколаїв 10 квітня. Фото: «МикВісті»

Наслідки атаки на Миколаїв 10 квітня. Фото: «МикВісті»

Наслідки атаки на Миколаїв 10 квітня. Фото: «МикВісті»

Наслідки атаки на Миколаїв 10 квітня. Фото: «МикВісті»

Наслідки атаки на Миколаїв 10 квітня. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що в ніч на 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах. Постраждали 10 людей — двоє зараз перебувають у лікарні, інші отримали амбулаторну допомогу.

Також уночі 10 квітня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».