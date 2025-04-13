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На Одещині спекли великодні паски з борошна, вирощеного на розмінованій землі Херсонщини та Миколаївщини

Майстер-клас із випікання великодніх пасок, фото: Одеська ОВАМайстер-клас із випікання великодніх пасок, фото: Одеська ОВА

В Одеській області провели майстер-клас із випікання пасок із борошна, зробленого з пшениці, вирощеної на розмінованих полях Херсонщини та Миколаївщини. 

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації, майстер-клас відбувся у межах проєкту «Soul of Soil 2.0»

«Паски разом із жителями Одеської області випікав відомий одеський шеф-кухар Ігор Зражевський. Фермер Андрій Повод поділився своєю історією: від небезпеки — до першого врожаю на вільній землі. А рятувальники ДСНС провели майстер-клас із мінної безпеки. Одещина — там, де навіть хліб розповідає історії незламності», – повідомляє пресслужба.

Майстер-клас із випікання великодніх пасок, фото: Одеська ОВАМайстер-клас із випікання великодніх пасок, фото: Одеська ОВА
Майстер-клас із випікання великодніх пасок, фото: Одеська ОВАМайстер-клас із випікання великодніх пасок, фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, у Миколаєві провели майстер-клас із випікання пасок із борошна, змеленого з пшениці, яку виростили на розмінованих полях Херсонщини. Борошно для пасок змололи у Миколаєві, на підприємстві «Золотий шлях», що працює під постійними обстрілами. Зерно ж виростив фермер Олексій Руденко разом із племінниками у селі Мала Олександрівка на Херсонщині — на 1800 гектарах землі, очищеної саперами після окупації.

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