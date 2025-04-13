У Миколаєві спекли великодні паски з борошна, вирощеного на розмінованій землі Херсонщини

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві провели майстер-клас із випікання пасок із борошна, змеленого з пшениці, яку виростили на розмінованих полях Херсонщини.

Про це повідомляють «МикВісті».

Борошно для пасок змололи у Миколаєві, на підприємстві «Золотий шлях», що працює під постійними обстрілами. Зерно ж виростив фермер Олексій Руденко разом із племінниками у селі Мала Олександрівка на Херсонщині — на 1800 гектарах землі, очищеної саперами після окупації.

Акція стала частиною символічного проєкту «Soul of Soil 2.0» («Душа землі») — спільна ініціатива Міністерства економіки України, Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та торговельної мережі «Сільпо».

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Миколаївський майстер-клас відбувся в одному з супермаркетів «Сільпо». Його провели шеф-кухарі ресторану «Антрекот» Георгій Асірян і Юлія Хізніченко. Вони ділилися традиційними рецептами та секретами випікання. Усі учасники заходу отримали в подарунок великодню паску.

— Ми пектимемо паски за нетрадиційним рецептом— із додаванням заварного тіста, яке робиться на опарі, це його родзинка. Для нас ця тема особливо близька: ми з Миколаївщини, а поруч — Херсонщина. Зараз активно йде розмінування, і дуже важливо повертати ці землі до життя. Україна здатна годувати багато країн, і ми повинні використовувати наше, українське зерно. Сьогодні на майстер-клас прийшло понад 20 людей,— розповіла Юлія Хізніченко.

Катерина завітала на майстер-клас разом із донькою. Каже, були приємно здивовані атмосферою та темою заходу.

— Ми не очікували, що буде настільки цікаво, ще й дітки змогли взяти участь. Дуже важливо, що піднімали тему розмінування — це має знати кожен. Я навіть не здогадувалась, що такі великі території досі заміновані. Надіюся, це якнайшвидше виправиться. А ще скоро Великдень, тож дуже хотілося дізнатися щось новеньке про приготування паски, — поділилася Катерина.

Раніше, подібний майстер-клас провели в Києві. Там «паску незламності» готував Євген Клопотенко, використовуючи пряжене молоко — інгредієнт, що надає випічці аромату справжньої української печі.

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

У Миколаєві спекли паски з борошна з розмінованих полів. Фото: МикВісті

Фото: Аліна Квітко