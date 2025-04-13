Кількість загиблих після ракетного удару РФ по Сумах зросла до 34 — серед них двоє дітей

РФ завдала ракетного удару по Сумах, фото: ДСНС України

Унаслідок ракетного удару, завданого Росією по Сумах, загинули 34 особи, серед них двоє дітей. Постраждали понад сотня людей, зокрема 15 дітей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«Суми: станом на 18:00 загинуло 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Це непоправна втрата для всієї країни», – йдеться у повідомленні.

Удар по Сумах 13 квітня: що відомо?

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Вранці 13 квітня Росія завдала ракетного удару по Сумах. 0 10:52 виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзарь повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський відразу відреагував на удар російської балістики по Сумах.

Згодом пресслужба Сумської міської ради повідомила, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста.

Станом на 14:10 було відомо про те, що загинули 32 людини, з них двоє дітей.

Згодом міська рада повідомила, що 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ.